Президент Володимир Зеленський, описуючи ситуацію на фронті, повідомив, що бойові дії взимку уповільнилися, Росія готується до реваншу, проте їй це не вдасться. Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі ввечері в середу, 18 січня.

«Війна дійсно уповільнюється взимку. Є зрозумілі обставини і зрозумілі причини. Всі втомлюються: природа, люди і, слава Богу, ворог також. Виглядає все це так: щоденно запеклі бої на сході нашої держави. Ми стоїмо стійко і міцно... Що стосується інших частин нашої держави, півдня і півночі, ми контролюємо ситуацію», – сказав президент, якого цитує «Українська правда».

Водночас він повідомив, що Росія готується до реваншу, але запевнив, що їй нічого не вдасться.

«Ми бачимо, що Росія намагається йти, посилюватися і готуватися до реваншу. Ми вважаємо, що їм не вдасться, бо вони воюють не проти України, а проти цивілізованого підходу до життя», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, під час цього ж виступу він закликав світ не зволікати з допомогою Україні, адже Росія використовує цей час для вбивств.