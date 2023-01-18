Зеленський констатував, що Росії для початку війни знадобилася секунда, а світові на реакцію – кілька днів

Президент Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі у середу, 18 січня, закликав світ не зволікати з рішеннями під час російської повномасштабної війни проти України.

«Росії знадобилося менше 1 секунди, щоб розв'язати війну. Світу знадобилося кілька днів, щоб відреагувати першими санкціями. Час, який вільний світ використовує для роздумів, країна-терорист використовує для вбивства», – констатував Зеленський, якого цитує NV.

Він наголосив, що у 2014 році, коли Росія окупувала Крим, світ зволікав, і продовжував зволікати у 2022 році, коли країна-агресор розв'язала повномасштабну війну. Зеленський сказав, що перед обличчям російської агресії світовій спільноті потрібна швидкість і рішучість, у тому числі в питаннях військової допомоги Україні, притягнення Росії до відповідальності та створення спеціального трибуналу для російських воєнних злочинців.

Президент також сказав, що вступ України до НАТО є одним з пріоритетів та гарантій безпеки для України. Він також зауважив, що Росія робить все можливе для того, щоб шлях України до НАТО був важким.

«Ми розуміємо, що поки ми не в НАТО. І, на жаль, Росія також це розуміє, бореться з цим, щоб не дай Боже цей шлях був коротким. Але я усвідомлюю, що ми на цьому шляху, НАТО – це найкращі гарантії безпеки для України», – сказав Зеленський, якого цитує РБК-Україна.

Він наголосив, що Україна вже запропонувала гарантії безпеки, однак весь цивілізований світ має їх підтримати.

Зазначимо, що фізично на форумі в Давосі присутня перша леді України Олена Зеленська. 17 січня вона представила українську формулу миру з десяти пунктів.