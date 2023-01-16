Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський з початку повномасштабного вторгнення Росії пережив понад 12 спроб замаху. Як пише The Independent, частину замахів допомогло запобігти Центральне розвідувальне управління США.

Як зазначає видання, публіцист Кріс Уіппл у своїй книзі «Боротьба всього життя: всередині Білого дому Джо Байдена» стверджує, що в період перед повномасштабним вторгненням в Україну з таємним візитом прибув директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс.

У книзі сказано, що президент США Джо Байден доручив Бернсу розповісти Зеленському «точні деталі змов росіян».

«Це відразу ж привернуло увагу Зеленського, він був приголомшений і вражений цією новиною», – наводить The Independent цитату з книги Уіппла.

У виданні додають, що всього з початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше двом із них вдалося успішно запобігти завдяки американським розвідданим, які Бернс розкрив під час візиту до Києва.

«Ці відомості були настільки докладними, що допомогли силам безпеки Зеленського запобігти двом окремим замахам на його життя з боку Росії», – пише Віппл.

Нагадаємо, у червні 2022 року в РНБО повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже було здійснено п'ять спроб вбити президента Володимира Зеленського.