21 грудня Володимир Зеленський уперше з часу повномасштабного вторгнення поїхав у США, де зустрівся з Джо Байденом

Під час візиту до США президент Володимир Зеленський просив американського президента Джо Байдена надати Україні більш технічно складну зброю. Про це повідомило Politico.

За інформацією видання, головним пріоритетом Володимира Зеленського залишається надання Україні більше зброї, боєприпасів та спорядження.

«Лідер повторив свої заклики до більш досконалої зброї під час свого несподіваного візиту до Вашингтона минулого тижня. Хоча президент Джо Байден залишився байдужим до деяких прохань про танки, винищувачі та ракети, під час візиту було зроблено кілька гучних заяв про розширення військової підтримки», – йдеться у матеріалі.

Зокрема, український президент просив про винищувачі на кшталт американських F-16, американські та німецькі танки і безпілотники.

Водночас видання Bloomberg повідомило, що США розглядають можливість передати Україні бойові машини Bradley.

Журналісти зазначили, що війна в Україні стане новим складним випробуванням у 2023 році, адже західним країнам доведеться переглянути свої обмеження щодо зброї, яку вони надають нашій країні.