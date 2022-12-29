Сполучені штати Америки намагаються перешкодити Ірану виготовляти та постачати ударні безпілотники Росії, якими вона завдає ударів по території України. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела.

За даними американського видання, представники розвідки, військові та служби національної безпеки описали розширену програму США, яка має перекрити Ірану можливість виготовляти безпілотники, ускладнити росіянам запуск дронів-камікадзе і, за потреби, забезпечити Україну засобами оборони, необхідними для збиття БПЛА з неба.

«Масштабність цих зусиль стала більш очевидною впродовж останніх тижнів. Адміністрація президента США прискорила свої кроки, аби позбавити Іран західних компонентів, необхідних для виробництва безпілотників, які продаються Росії. Після вивчення уламків дронів, стало очевидним, що в них присутня мікроелектроніка із США», – йдеться у матеріалі.

Американці допомагають українським військовим виявляти майданчики, з яких запускають російські дрони, а також надають пристрої, здатні виявляти безпілотники на далеких відстанях.

Нагадаємо, що Росія почала застосовувати іранські ударні дрони для обстрілу України. У грудні Росія отримала нову партію іранських безпілотників Shahed.