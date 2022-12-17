Росія поновила удари по Україні іранськими дронами-камікадзе Shahed завдяки новій партії, але використовує їх ощадливіше. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

«Так, це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням Shahed вочевидь менша. Ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих терористичних ракетних ударів Shahed не використовувалися», – розповів Юсов.

За його словами, під час останньої атаки використовувалися всі інші наявні засоби, все ракетне озброєння РФ.

Стосовно балістичних ракет іранського виробництва, Юсов зазначив, що розвідці відомо про попередні домовленості РФ з Іраном та надзвичайні зусилля, яких агрессор докладає, щоб отримати ці ракети. Водночас за даними ГУР, станом на зараз Росія їх ще не отримала.

Нагадаємо, що у Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки повідомили, що РФ може застосовувати проти України безпілотні літальні апарати, незалежно від температурних умов.

Для будь-яких літальних апаратів є певні обмеження, і при проходженні БПЛА певних шарів атмосфери може виникнути обледеніння чи інші речі, які зашкодять йому виконати своє завдання.

Проте українські спеціалісти зустрічали в деяких зразках безпілотників спеціальні пристрої, які дозволяють підігрівати зовнішні датчики.