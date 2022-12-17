Війна Росії проти України зі стратегічної точки зору виявилася невдалою для РФ, та навіть попри це режиму Владіміра Путіна наразі нічого не загрожує. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.

Він констатував, що російська армія показала себе вкрай погано і зазнала величезних втрат, російська економіка зазнала довгострокових збитків, а велика частина прогресу, досягнутого російським середнім класом за останні 30 років, руйнується.

«Я думаю, що репутація Росії сильно підірвана, а її слабкості оголилися. Російське населення, схоже, також дедалі більше турбує ціна війни», – заявив Бернс.

Очільник ЦРУ нагадав й про мобілізацію РФ, після оголошення якої з країни втекло більше громадян призовного віку, ніж вдалося мобілізувати.

При цьому Бернс не оминув увагою той факт, що серед росіян все ж зростає занепокоєння війною, а російська економіка продовжує зазнавати збитків, які згодом повпливають на майбутнє громадян РФ.

Все це свідчить про те, що у Путіна таки багато проблем. Проте наразі вони не становлять ніякої загрози його владі, бо Путін створив «дуже безпечний для себе репресивний авторитарний режим».

Також Бернс заявив, що наразі немає чітких доказів, що Росія планує застосувати тактичну ядерну зброю.