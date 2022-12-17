Очільник ЦРУ Вільям Бернс заявив, що шанси застосування Росією ядерної зброї наразі низькі

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що наразі немає чітких доказів, що Росія планує застосувати тактичну ядерну зброю. Про це він повідомив у інтерв’ю PBS, передає «Європейська правда».

За його словами, США чітко дали зрозуміти росіянам, які серйозні ризики матиме застосування ядерної зброї.

«Я думаю, що бряцання зброєю має на меті залякати. Сьогодні ми не бачимо чітких доказів планів застосування тактичної ядерної зброї. Я вважаю, що також було дуже корисно, що Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Індії також висловили свою стурбованість щодо використання ядерної зброї. Я думаю, що це також впливає на росіян», – сказав глава ЦРУ.

Вільям Бернс також зазначив, що наразі Росія не налаштована на реальні переговори. Водночас він вважає, що Владімір Путін помилково вважає, що зможе тривалий час продовжувати війну, однак його армія «сильно побита, а українські військові сповнені рішучості продовжувати тиск і розвивати успіхи на полі бою».

Раніше про зниження ризиків застосування Росією ядерної зброї заявляв канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, це спричинено міжнародним тиском на РФ. Євросоюз також відкинув російський ядерний шантаж.