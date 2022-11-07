Здатні нести ядерний заряд балістичні ракети під час військового параду в Москві

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що російська політична верхівка може продовжувати проводити так звані «ядерні ігри», щоб спонукати США та їхніх союзників тиснути на Україну, однак не зможе примусити Київ до переговорів. Про це йдеться у звіті ISW.

Як зазначають аналітики, Кремль загострив свою ядерну риторику після російських військових невдач у Харківській області та під час українських контрнаступів у Лимані та на півночі Херсонської області на початку жовтня. Москва, ймовірно, продовжувала свої слабо завуальовані ядерні загрози, щоб відволіктися від її військових і мобілізаційних проблем і залякати західних партнерів України.

«Путін і ключові чиновники Кремля частіше згадували про використання ядерної зброї під час промови Путіна про анексію 30 вересня та протягом жовтня, ймовірно, щоб змусити Україну почати переговори та зменшити підтримку Києва Заходом», – йдеться у повідомленні.

Аналітики вважають, що риторика Путіна під час цієї промови та протягом жовтня відповідала його попереднім ядерним загрозам і не викликала того ступеня страху в українському уряді, який, ймовірно, мав намір Кремль.

Проте, ключові чиновники Кремля наприкінці жовтня – на початку листопада почали колективно зменшувати свою риторику щодо використання ядерної зброї.

Владімір Путін 27 жовтня заявив, що Росії немає потреби застосовувати ядерну зброю проти України, і стверджував, що Росія ніколи не обговорювала можливість застосування ядерної зброї, лише натякаючи на заяви лідерів західних країн.

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмітрій Медведєв так само все більше применшував палку ядерну риторику, яку він використовував протягом жовтня, і зараз зосереджується на просуванні єдності Росії у війні в Україні.

Зміни риторики Кремля вказують на те, що старше російське військове командування та союзники Кремля, ймовірно, певною мірою усвідомлюють величезні витрати за невелику операційну вигоду, яку Росія понесла б за використання ядерної зброї проти України чи НАТО.

Своєю чергою начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов 24 жовтня заявив, що ядерна загроза Росії залишається на тому ж рівні, як і до початку війни.

Аналітики вказують, що влада РФ може в майбутньому вести риторичну ядерну боротьбу, намагаючись спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників тиснути на Україну, щоб вони почали переговори. Але Москва не зможе ядерними погрозами напряму змусити Київ йти на переговори. Ядерні погрози з боку Кремля не змогли підірвати політичну та суспільну волю України продовжувати протистояти російському вторгненню.

«Україна та її міжнародні прихильники чітко дали зрозуміти, що вони не погодяться на переговори під дулом пістолета і не відмовляться від суверенного права України на свої території», – кажуть в ISW.

У звіті також говориться, що Кремль, ймовірно, в приватному порядку роз'яснив свою «ядерну політику» з метою деескалації відносин зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

Нагадаємо. раніше повідомлялося, що ядерний удар Росії змінить хід повномасштабної війни проти України та, найбільш імовірно, викличе «фізичну відповідь» союзників Києва і – потенційно – Північноатлантичного Альянсу.