Інспектори МАГАТЕ після фейкових заяв РФ про «брудні бомби» на прохання України завершили перевірки на трьох об'єктах в Україні – ознак незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів не виявили. Про це заявив гендиректор агентства Рафаель Маріано Гроссі.

"Письмові звернення України до МАГАТЕ з проханням надіслати групи інспекторів були зроблені після того, як РФ виступила зі звинуваченнями щодо діяльності

За останні кілька днів інспектори провели перевірки на трьох об'єктах – Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті у Жовтих Водах та Виробничому об'єднанні «Південний машинобудівний завод» у Дніпрі.

«На основі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів на цих об'єктах», – наголошується в заяві.

Інспектори також відібрали проби навколишнього середовища для аналізу в лабораторіях МАГАТЕ та мережі аналітичних лабораторій.

«Відбір проб навколишнього середовища є широко використовуваним заходом із застосуванням надчутливих аналітичних методів, які можуть надати інформацію про минулу та поточну діяльність, пов'язану з поводженням з ядерними матеріалами», – пояснили в агентстві.

Інспекція не виявила жодних ознак незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів на цих трьох об'єктах.

23 жовтня російські пропагандистські ЗМІ почали писати, що Україна нібито готує провокацію з «брудною бомбою». Глава Міноборони РФ та воєнний злочинець Сєргєй Шойгу зателефонував міністрам оборони США, Франції, Туреччини та Британії та повторив їм це вкидання. В Офісі президента назвали слова Шойгу передбачуваним абсурдом. Схожої думки й міністр оборони Британії Бен Уоллес.