Міністр оборони РФ Сєргей Шойгу

Міністр оборони РФ Сєргей Шойгу намагався сповільнити або зупинити західну військову допомогу Україні, а також послабити НАТО. Для цього він 23 жовтня окремо телефонував своїм колегам із Франції, Туреччини, Великої Британії, і США і розповсюджував фейки про те, що Україна нібито збирається застосувати «брудну ядерну бомбу», повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Кремлівські пропагандисти дуже швидко підхопили та розповсюдили це неправдиве твердження.

«Кремль неодноразово заявляв, що західні держави допоможуть Україні провести атаку із застосуванням зброї масового знищення під чужим прапором. У квітні Міноборони РФ заявило, що має інформацію про те, що США готують провокації для звинувачення збройних сил РФ у застосуванні хімічної, біологічної або тактичної ядерної зброї. У своїй промові перед вторгненням 24 лютого Путін заявив, що Україна готується до ядерного нападу на Росію, а російські державні ЗМІ неодноразово стверджували, що західні держави підтримують розробку Україною ядерної зброї та планують атаки під чужим прапором», – пишуть аналітики.

Аналітики додають, що серія дзвінків Шойгу, ймовірно, є подальшим брязканням зброєю з боку Росії, щоб залякати західних прихильників України та, можливо, розширити розбіжності в НАТО.

За словами експертів, коментарі Шойгу навряд чи передвіщають ядерний теракт проти одного або декількох великих українських населених пунктів чи об'єктів критичної інфраструктури в надії шокувати Україну і змусити її капітулювати або змусити Захід припинити допомогу Україні.

Після поширення слів Шойгу кремлівськими ЗМІ представники США, Великої Британії та України категорично спростували та засудили неправдиві звинувачення, а міністр США Ллойд Остін зателефонував своєму британському колезі Бену Воллесу після розмови з Шойгу.

«Таким чином, фальшиві заяви Шойгу та їхнє розповсюдження російськими пропагандистами мають на меті залякати західні держави, щоб вони припинили або обмежили підтримку України, оскільки Росія стикається з продовженням військових невдач і ймовірною втратою західного Херсона до кінця року», – переконані в Інституті вивчення війни.

Зазначимо, що напередодні Сєргей Шойгу провів переговори з колегами з Туреччини, Франції, Великої Британії та США. Як пишуть російські ЗМІ, він обдзвонював їх, щоб повідомити про новину, що Україна нібито готує провокацію на своїй території з використанням «брудної бомби».

Міністерство оборони Росії у своїх повідомленнях уточнило, що міністр доводив до іноземних колег свої занепокоєння «українською брудною бомбою». А у випадку з дзвінком голові Пентагону Ллойду Остіну зазначило, що обговорювалася ситуація в Україні.

Російські ЗМІ впродовж години поширили новини про дзвінки Шойгу з вигадками про те, що Україна нібито готується підірвати таку бомбу, щоб звинуватити Москву у застосуванні зброї масового ураження та налаштувати проти неї весь світ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав слова Шойгу абсурдом та брехнею. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна є прихильною до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також запевнив, що українська сторона не планує мати «брудні бомби».

Історію прокоментував міністр оборони Олексій Резніков. На його думку, її можна описати прислів'ям «на злодії й шапка горить».

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 23 жовтня відкинув заяви Москви про підготовку Києвом провокацій із застосуванням так званої «брудної бомби».

«Якщо Росія телефонує і каже, що Україна нібито щось готує, це означає одне: Росія все це вже підготувала… Я вважаю, що зараз світ має реагувати максимально жорстко», – наголосив Зеленський.

Російські звинувачення на адресу України пролунали на тлі повідомлень про те, що російські війська можуть залишити правобережну частину Херсонської області. Командувач російських військ в Україні генерал Сєргей Суровікін заявив про можливість «непростих рішень». Деякі коментатори вважають, що він мав на увазі залишення Херсона, але є й ті, хто побачив у його словах сигнал про готовність застосування ядерної зброї.

Що таке «брудна бомба»

Даним терміном називають не ядерну, а радіологічну зброю. Як правило, вона складається з контейнера з радіоактивним ізотопом (ізотопами) та заряду вибухової речовини.

Під час підриву такої бомби радіоактивна речовина розпорошується ударною хвилею на великі площі. Одним з варіантів «брудної бомби» може бути навмисний підрив установки невоєнного призначення, яка використовує радіоактивні матеріали, зазначає «РБК-Україна».

На сьогодні немає офіційних даних про «брудні бомби», наприклад, зі збідненого урану на озброєнні якоїсь держави. Ця зброя вважається малоефективною, оскільки не може дати негайного вражаючого ефекту. Такі бомби можуть призвести до радіаційного зараження ґрунту та води, а також до осередків виникнення променевої хвороби на великих територіях протягом тривалого часу.