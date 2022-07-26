Упродовж повномасштабного вторгнення в Україну Росія часто спекулює питанням західної зброї. Це поставки від наших союзників, тож очевидно, чому для рф питання стоїть гостро й загрозливо: після перших поставок американських ракетних артилерійських систем HIMARS російські склади БК почали горіти ще частіше, бо ракети, випущені з цих установок досягають у глибокий тил ворога.

Тож і останнім часом дезінформації про те, що Україна неефективно використовує зброю, торгує нею або ж втрачає на полі бою, суттєво побільшало.

У цій статті розглянемо кілька прикладів, як Росія намагається похитнути довіру наших союзників і розкажемо, чому в країни-агресорки нічого не виходить.

ЗСУ ефективно використовують західне озброєння

Російські пропагандистські ЗМІ поширювали дезінформацію про те, що начебто наші військові відмовляються воювати зброєю, яку надають партнери України.

У Центрі протидії дезінформації пояснюють: робили це для зриву постачання зброї та техніки від союзників України. «Посилаються пропагандисти на статтю в CNN, в якій, за словами їх журналіста, деякі підрозділи зізнаються, що їм зручніше використовувати комерційні дрони, оснащені вибухівкою, ніж дрони Switchblade. Це відвертий фейк, тому що із початком війни українських військових відправляють до країн Європи, де вони вчаться поводитись зі зброєю західного зразка. Тому з кожним днем навпаки росте ефективність використання наданої Україні зброї», - пояснюють у ЦПД.

Росія заявляє, що знищила HIMARS-и

Ще одна побрехенька від російського Міноборони: начебто війська країни-агресорки знищили американські реактивні артилерійські системи. Хоча на відео, яке опублікували прокремлівські ЗМІ, важко відрізнити, яка техніка справді перебуває під ураженням.

Знову ж таки, головна мета такого повідомлення – віднадити західних партнерів від постачання зброї. В Генеральному штабі ЗСУ відреагували на провокацію: «російські пропагандисти активно поширюють неправдиві повідомлення про нібито знищення американської артилерійської системи “HIMARS”. Наголошуємо, що дані повідомлення не відповідають дійсності і є нічим іншим, як черговим російським фейком. Реактивні системи «HIMARS», надані американськими партнерами, постійно завдають нищівних ударів по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ».

Ось вам ще одна причина, чому росіяни вдаються і до такої брехні: бо від західної зброї буває дуже «гаряче», і побрехеньки про «то були склади селітри» вже не діють навіть на власне населення.

Україна НЕ торгує західною зброєю, а нищить нею окупантів

Один із головних пропагандистів Росії Владімір Соловйов, а також дрібніші телеграм-канали і навіть медіа заявляли про те, що українські військові торгують західною зброєю. Як докази наводили «інформацію від підписника»: начебто комусь вдалося поспілкуватися у даркнеті [чорний ринок – ред.] із чоловіком, який торгує джавелінами. А щоби «підкріпити» цю інформацію, використовували скрін переписок.

Підставні відео, голослівні звинувачення – такий фейк останнім часом набрав великих обертів.

В Офісі президента відреагували на цю пропаганду: для України зброя - це питання виживання. «Контроль за нею — пріоритет. Усі «чутки» про інше — банальні російські пропагандистські вкиди з метою зірвати постачання», - кажуть в ОП.

Радник глави Офісу Президента України Сергій Лещенко пояснює детальніше: «Вони хочуть таким чином відбити бажання підтримувати Україну з боку західних партнерів. Показати: не давайте зброю Україні, бо Україна ж корумпована, «прохідний двір», завтра ця зброя буде десь в руках албанців, на Балканах випливе».

Однак Україна працює і в інформаційному полі, аби підтримувати стосунки із західними партнерами. І найкраще дезінформацію спростовують Збройні сили України, які продовжують ефективно використовувати зброю від союзників.

«Союзникам не так це важливо [спростовувати пропаганду - ред.], хоча, наприклад, у тій самій Італії російська пропаганда достатньо активно виступає на екранах провідних каналів – Соловйова інтерв’юють, Лаврова…Тому треба робити акценти на певних країнах. Я скажу так: Британія, США, Німеччина, Франція - більш-менш нормально. В Італії вже зона ризику є. Бо пропаганда впливає на суспільну думку, а потім це формується вже в запит італійських політиків підтримувати чи не підтримувати Україну», – додає Сергій Лещенко.

Однак те, що чутки про «контрабанду зброї» є російською пропагандою, добре розуміють українські союзники із ЄС.

Єврокомісарка з внутрішніх справ Йлва Йоганссон зазначила: «Україна бореться з незаконним вторгненням Росії і потребує зброї, щоб захиститися. ЄС матеріально підтримує українську армію з цілковитою довірою та з повною впевненістю».

«Ми не можемо говорити за НАТО, але, з точки зору ЄС, російська пропаганда та дезінформація здійснює такі спроби дуже регулярно й масовано. Фактично, вся інформація, що виходить із Кремля або від Міністерства оборони або Міністерства закордонних справ (росії – ред.), є такою масованою пропагандою та звичайною брехнею», – заявив речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано.

Він і пояснив детальніше, що допомога від ЄС є об’єктом жорсткого контролю та захисних заходів. Це, зокрема, і моніторинг використання обладнання з урахуванням міжнародних норм, а також можливість регулярного інформування чи перевірки на місцях стану цього обладнання.