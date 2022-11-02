США не бачать жодних ознак того, що Росія здійснює підготовку до застосування ядерної зброї. Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі, коментуючи повідомлення The New York Times про «дискусії серед російських військових щодо застосування ядерної зброї».

«Ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що коментарі Росії про потенційне застосування ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми сприймаємо їх серйозно. Ми продовжуємо відстежувати це якнайкраще, і ми не бачимо жодних ознак того, що Росія здійснює підготовку до такого застосування», – сказав Кірбі.

Кірбі зазначив, що у нього немає конкретних коментарів на повідомлення газети New York Times про дискусії серед російських військових щодо застосування ядерної зброї.

Раніше видання NYT повідомило, що нещодавно російські військові керівники мали розмови про те, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, що викликало підвищене занепокоєння у Вашингтоні та столицях країн-союзників.

Розвіддані про ці розмови були поширені всередині американського уряду в середині жовтня. Американські офіційні особи не стали описувати сценарії, які розглядалися військовим керівництвом для застосування ядерної зброї.

Однак Вільям Бернс, директор ЦРУ, раніше заявляв, що «потенційний відчай» Путіна після невдач у війні може підштовхнути Росію до застосування ядерної зброї.