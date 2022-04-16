Директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв’ю CBS News 14 квітня попередив про небезпеку застосування Росією тактичної ядерної зброї. Про це ж заявив 15 квітня у інтерв'ю CNN і президент України Володимир Зеленський. Ймовірність застосування росіянами тактичної ядерної зброї, на думку експертів, зростає через успішний опір українців і параноїдальне прагнення Путіна до перемоги будь-якою ціною.

ZAXID.NET з’ясовував, чим може загрожувати тактичний ядерний удар і як від нього можна захиститися. Спойлер: все не так погано, як здається на перший погляд.

Що таке тактична ядерна зброя

Точної класифікації, за якою б можна було розділити тактичну ядерну зброю від стратегічної, не існує: усе залежить від умов використання. Та зазвичай тактичною (або нестратегічною) ядерною зброєю називають ядерні боєприпаси, призначені для використання на полі бою чи в близькому тилу противника. Завдання стратегічної ядерної зброї – знищити важливі цілі на території противника далеко від фронту, щоб завадити йому продовжувати війну, наприклад, військові бази, центри управління військ, адміністративні центри, транспортні і промислові вузли тощо.

Для тактичної ядерної зброї особливо важлива точність, адже її застосовують у безпосередній близькості до власних військ, проте сучасні стратегічні ядерні боєголовки також дуже точні. Тактичні ядерні боєголовки часто мають менші розміри та потужність, проте вони дуже варіюються: від кілотонни (або й менше) у тротиловому еквіваленті до 100 кілотонн.

«Енерговиділення при застосуванні таких боєприпасів буде співмірним з вибухами над японськими містами Хіросіма і Нагасакі у серпні 1945 року... Ці вибухи відповідали виділенню енергії близько 20 кілотонн тротилового еквіваленту – це масштаб потужності тактичних ядерних боєприпасів», – розповів НВ фізик-ядерник Володимир Улещенко.

Тактична ядерна зброя може бути розміщена на різних типах ракет, що доставляють звичайну вибухівку, а також як артилерійські снаряди, пише ВВС. Деякі види тактичної ядерної зброї розробили спеціально для повітряних та морських суден, наприклад для торпед та глибинних бомб, що вражають підводні човни.

Як пояснював The Washington Post Адам Маунт з Федерації американських науковців (FAS) , у цьому полягає серйозна проблема для західних військових. Ракети «Калібр» та «Кинжал», які Росія вже застосувала проти України, здатні переносити тактичні ядерні боєголовки, проте ніхто не може знати, чи завдається ядерний удар, чи «звичайний» доти, доки ракета не вибухне.

Які ураження наносить тактична ядерна зброя

Тактична ядерна зброя наносить ті ж ураження, які й стратегічна, лише в менших масштабах – залежно від потужності. Найдальше та найшвидше вражає світловий спалах від ядерного вибуху.

«Яскравість світла така, що випалює сітківку людського ока. Якщо дивитися на нього навіть з великої відстані, найімовірніше ви втратите зір або суттєво його пошкодите. Якщо будете ближче – отримаєте також опіки шкіри на відкритих ділянках тіла», – говорить Володимир Улещенко.

Другий чинник ураження – ударна хвиля, руйнівна сила якої у випадку тактичної ядерної бомби розповсюджується на кілометри, а не десятки кілометрів. Якщо ударна хвиля не вб’є, то це можуть зробити уламки твердих матеріалів, першочергово скла. Вплив ударної хвилі може послабити міцна перешкода, наприклад, стіни підвалу. Наприклад, у Хіросімі на відстані менше 200 м від епіцентру вибуху витримали удар кам’яні стіни «Дому сприяння промисловості», який зараз є меморіалом миру.

Третій чинник – пожежа, «вогняний шторм», виникненню якого в містах сприятиме щільна забудова. Ще один чинник – ураження радіацією як у момент вибуху, так і в результаті радіоактивного зараження території, що може викликати тяжкі наслідки та навіть смерть. Рівень ураження слабшає при віддаленні від епіцентру вибуху.

Як захиститися у випадку ядерного вибуху

У випадку радіоактивної небезпеки в першу чергу слухайте вказівки влади, ДСНС та інших установ, які координуватимуть на місцях. Якщо ця аварія трапиться у вашій місцевості, зайдіть в укриття, підвал або всередину будівлі разом із домашніми тваринами. Стіни дерев’яного будинку послаблюють іонізуюче випромінювання у два рази, цегляного – у 10 разів; заглиблені укриття (підвали) з покриттям із дерева – у 7 разів, з покриттям із цегли або бетону – у 40-100 разів.

Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху. Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без нагальної потреби. Зробіть кількаденний запас води у герметичних ємностях, продукти загорніть у плівки і покладіть у холодильник або шафу.

Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання на випадок евакуації. Після прибуття на нове місце перебування зніміть обережно засоби захисту та увесь одяг, помістіть у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте його якомога далі від людей та домашніх тварин. Прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. Не тріть і Не дряпайте шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками чи вологою тканиною.

Якщо ви отримали повідомлення про радіаційну аварію, проведіть йодопрофілактику. Упродовж 7 днів приймайте по одній таблетці (0,125 г) йодистого калію, а для дітей віком до 2-х років – частину таблетки (0,04 г). Якщо немає йодистого калію, використовуйте йодистий розчин: 3-5 крапель 5% розчину йоду на склянку води, дітям до 2-х років – 1-2 краплі.

Коли територія після вибуху стає придатна для життя

Територія, де відбувся вибух тактичної ядерної боєголовки, придатна для бою відразу після вибуху, говорить Володимир Улещенко. Війська того, хто застосував тактичну ядерну зброю, наступають через уражену територію, маючи спеціальне екіпірування. Для повсякденного життя, за словами фахівця, територія стане придатною через кілька місяців, якщо дотримуватися відповідних правил, наприклад, не споживати місцеві плоди чи воду. У тій же Хіросімі люди жили постійно і не всі з них померли через вплив радіації.

«Загалом радіоактивне забруднення істотно залежить від типу боєприпасу, тобто від кількості початкового ядерного матеріалу та від ефективності його «вигоряння». Очевидно, що після вибуху бомби забруднення буде у тисячі разів слабше, ніж після Чорнобильської катастрофи. У зруйнованому реакторі ЧАЕС було близько 180 тонн урану, а в бомбі над Хіросімою – лише 70 кг», – говорить Володимир Улещенко.

Скільки ядерної зброї має Росія

У лютому FAS опублікувала звіт, згідно з яким у Росії, за приблизними підрахунками, 4477 ядерних боєголовок, зокрема 1912 – тактичних. Окрім того, було розгорнуто 1588 стратегічних боєголовок, ще 977 перебували на зберіганні, але готові до використання. Ще 1500 боєголовок вважалися списаними, але все ще «значною мірою непошкодженими». Вважається, що ці боєголовки поки що стоять у сховищах.

Яка ймовірність того, що Росія їх застосує

Оцінки фахівців ймовірності застосування ядерної зброї Росією різняться. З одного боку, ніхто з 1945 року не використовував ядерні боєголовки у військових цілях: бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі були першими і єдиними у своєму роді. З іншої сторони, звичайні збройні системи Росії показали свою слабкість у війні проти України, а які є «червоні лінії» для Путіна, ніхто не може сказати. Крім того, використання тактичної ядерної зброї не регулюється жодним міжнародним договором.

«Можливо, вони (росіяни) вважають це звичайним озброєнням, яке не порушує поріг ядерної війни», – говорить ВВС Патрісія Льюїс, керівниця програми міжнародної безпеки в аналітичному центрі Chatham House.

Хізер Вільямс, експертка з атомної енергії у Королівському коледжі Лондона, вважає, що досі незрозуміло, що для Путіна буде «перемогою» в Україні, а отже, що може підштовхнути Росію до застосування ядерної зброї. Путін стверджує, що Україна є частиною Росії, тому використання ядерної зброї на власній території виглядає дивним, а його наслідки можуть зачепити саму Росію. Крім того, Росія може відмовитися від застосування ядерної зброї, щоб не втратити підтримку Китаю, який дотримується принципу «незастосування ядерної зброї першим».

Адам Маунт з FAS вважає, що занепокоєння світу щодо застосування ядерної зброї в Україні «набагато перевищує реальний ризик», принаймні поки що. «Ризик зростає тією мірою, якою Путін стає все більш відчайдушним, але факт залишається фактом: використання ядерної зброї не допоможе йому виграти війну і не змусить Вашингтон припинити підтримку Києва», – сказав він у розмові з The Washington Post.

Якою може бути реакція світу

США кажуть, що уважно стежать за ситуацією – завдяки, зокрема, потужній розвідувальній мережі. Як відреагують США та НАТО у випадку застосування Росією ядерної зброї, теж ніхто точно не говорить. ВВС пише, що вони можуть не захотіти подальшої ескалації й ризику повномасштабної ядерної війни, а можуть, навпаки, захотіти покласти всьому край. Це може означати жорстку відповідь звичайною, а не ядерною зброєю.

Як пише The Washington Post, у 2017 році генерал ВПС та тодішній глава Стратегічного командування США Джон Гайтен заперечував, що тактична ядерна зброя є чимось іншим, ніж стратегічна. І він описував можливу реакцію на застосування таких озброєнь: «Це не тактичний ефект. І якщо хтось застосує нестратегічну або тактичну ядерну зброю, Сполучені Штати дадуть відповідь стратегічно, а не тактично, бо це означатиме перехід риски, яку не перетинали з 1945 року».