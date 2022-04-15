Президент України Володимир Зеленський заявив, що «всі країни світу» мають бути готові до того, що президент Росії Владімір Путін може використати тактичну ядерну зброю у війні проти України.

В інтерв’ю кореспондетові американського телеканалу CNN у п’ятницю, 15 квітня, президент сказав, що Путін може застосувати або ядерну, або хімічну зброю, бо він не цінує життя народу України.

«Не тільки я – увесь світ, усі країни повинні хвилюватися, тому що це може бути нереальною інформацією, але це може бути правдою. Хімічна зброя, вони можуть це зробити, для них життя народу – ніщо», – констатував президент України.

Він також наголосив, що світ повинен не боятися, а бути готовим до таких дій російського президента.

«Треба думати, не боятися, а бути готовими. Але це питання не до України, не лише до України, а й до всього світу, я вважаю», – зазначив Зеленський.

Додамо, що Міністерство оборони України наразі не прогнозує застосування Росією ядерної зброї. Однак Центральне розвідувальне управління США таку можливість допускає.