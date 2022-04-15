Українська розвідка та іноземні партнери наразі не бачать ознак того, що Росія може застосувати проти України ядерну зброю. Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, пише УП.

За його словами, ядерна зброя – це так званий останній козир РФ і наразі розвідка не бачить ознак того, що Росія може застосувати цю зброю.

«Таких відомостей немає у нашої розвідки. Також наші іноземні партнери та іноземні розвідки, з якими ми маємо співпрацю та обмін інформацією, також поки що цього не підтверджують», – заявив Мотузяник.

Водночас, він додав, що Україна має бути готова до будь-якого розвитку ситуації, «в тому числі, можливо, й до такого дуже негативного прецеденту».

«Станом на зараз ми не прогнозуємо цього», – повторив він.

Раніше американська розвідка припустила, що Росія вдасться до ядерної зброї, якщо відчуватиме наближення своєї поразки в наземній війні та внаслідок економічного тиску Заходу. За даними ЗМІ, влада США розробляє сценарії реагування в разі застосування ядерної зброї.