Директор ЦРУ Вільям Бернс попередив про небезпеку застосування ядерної зброї Росією, якщо президент Володимир Путін зневіриться здобути бодай якусь подобу перемоги у війні проти України. Він також розповів про те, як ЦРУ допомагає Україні у цій війні, надаючи секретну інформацію про наміри російських військ.

Директор ЦРУ Вільям Бернс у четвер засудив злочини, скоєні російськими військовими в Бучі та по всій Україні. Він попередив, що у наступні етапи війни очікується продовження кровопролиття, пише CBS News.

«Я не сумніваюся, що Путін продовжить завдавати жорсткий біль і збитки Україні, як і грубу жорстокість, з якою діють російські військові», – сказав Бернс під час публічного виступу з нагоди свого першого року перебування на посаді.

Бернс назвав президента Росії Володимира Путіна «апостолом розплати», чий апетит до ризику зріс у міру того, як кількість довірених радників в його оточенні з роками скоротилася. Бернс повідомив, як у листопаді 2021 року він вийшов із «занепокоєнням» після зустрічі з Путіним, куди його відправив президент Байден, щоб попередити росіян про наслідки потенційних військових дій в Україні.

«Хоча тоді ще не виглядало, що він прийняв незворотне рішення вторгнутися в Україну, Путін схилявся в цьому напрямку, очевидно, стурбований тим, що йому не вдасться змінити напрямок України», – сказав Бернс.

За словами Бернса, Путін тоді був переконаний, що українці швидко підкоряться і що його власні військові можуть досягти перемоги «мінімальними витратами, а європейці залишаться «не схильними до ризику» і що його власна економіка була «захищеною від санкцій» величезними резервами іноземної валюти.

«Коли він розпочав свою війну сім тижнів тому, Путін виявився неправим у кожному з цих пунктів», – сказав Бернс.

За його словами, те, що відбувається в Маріуполі та Харкові, нагадує сцени, які він бачив у Грозному в Чечні взимку 1994 року. «Але українська воля незламна, і путінська Росія завдала собі величезної матеріальної та репутаційної шкоди», – сказав він.

Бернс високо оцінив те, що, за його словами, було майже непомітною роботою офіцерів американської розвідки і похвалив політику адміністрації Байдена щодо публічного оприлюднення розсекречених розвідувальних даних про плани Росії.

«Розкриваючи певну таємну інформацію, ми не давали Путіну можливості приховувати правду про його неспровоковану і злісну агресію», – розповів Бернс.

За словами американських чиновників, минулого тижня американська розвідка розширила кількість даних, якими вона ділиться з Україною, щоб відобразити реалії війни і подолати майбутній наступ Росії на сході та півдні країни.

«Ми інтенсивно ділимося з українцями своєчасними розвідувальними даними, щоб допомогти їм захищатися, в тому числі в районах, які Росія контролювала до вторгнення у 2022 році», – сказав представник американської розвідки CBS News.

Вільям Бернс повідомив, що риторика Кремля щодо потенційного використання ядерної зброї сьогодні не має «практичних доказів» розгортання військ чи переміщення озброєння. Втім, за словами Бернса, ЦРУ уважно стежить за всіма ознаками такої можливості. При цьому Бернс заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена серйозно ставиться до загрози застосування Росією ядерної зброї «з огляду на можливий відчай президента Путіна та російського керівництва, якщо брати до уваги військові невдачі, з якими вони зіткнулися» під час вторгнення в Україну.

Тактичною називається менш руйнівна ядерна зброя, розрахована на застосування на полі бою. Росія має великий арсенал такої зброї.