США розглянуть можливість створення нових військових баз у Східній Європі

Один із найвищих представників американського військового командування, генерал армії США Марк Міллі переконаний, що американській владі варто розглянути можливість розширити свою військову присутність у Східній Європі для захисту від російської агресії, а сама війна Росії в Україні може тривати кілька років. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, пропозиція Міллі, який обіймає посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів, прозвучала у вівторок увечері під час виступу генерала перед конгресменами. Після російського вторгнення в Україну Пентагон вирішив переглянути чисельність розміщеного в Європі військового контингенту і, можливо, або посилити американську присутність у цьому регіоні.

На думку генерала, можна обійтися без розгортання нових постійних баз, а обмежитися тимчасовими, з регулярною ротацією контингенту.

«Моя порада – створити постійні бази, але не для постійних, а ротаційних сил», – сказав Міллі.

Міллі вважає, що «багато європейських союзників, особливо таких, як балтійські країни або Польща та Румунія, дуже хочуть створити постійні бази» і фінансуватимуть цей процес.

Генерал також висловив думку, що війна в Україні триватиме не один рік: «Не скажу про десятиліття, але щонайменше кілька років – точно».

Свою позицію Міллі пояснив тим, що Москва давно і регулярно вимагає від США та НАТО в цілому скоротити свою військову присутність у Європі. А це, за його словами, свідчить про затяжний конфлікт у регіоні, що виходить далеко за межі України.

Міллі зазначив, що за 42 роки його військової служби війна в Україні стала найбільшою загрозою миру та безпеці в Європі та, можливо, у всьому світі.

Нагадаємо, раніше радник американського президента Джейк Салліван заявив, що наступний етап війни Росії проти України може затягнутися на кілька місяців у зв’язку зі зміною ситуації на фронті.