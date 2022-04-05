Польща підписала рекордний військовий контракт на 250 американських танків
Танки будуть розміщені на сході країни
Міністерство оборони Польщі підписало контракт на закупівлю 250 американських танків Abrams M1A2 обсягом 20 млрд злотих (понад 4 млрд євро), що є найбільшим контрактом на закупівлю озброєння для польської армії, повідомляє у вівторок, 5 квітня, RMF24.
Ще в липні 2021 року Польща надіслала відповідний запит США. У жовтні міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що танки будуть розміщуватися на сході країни. У лютому продаж танків схвалили у Держдепі і врешті у березні – в Конгресі США.
Міністр оборони Маріуш Блащак повідомив про останню крапку у процедурі – підписання контракту Польщею.
«Пізніше цього року 28 “Абрамсів” будуть доставлені нашим військовим і зможе початися тренування польських танкістів. Поставка завершиться у 2026 році», – повідомив він.
Таким чином, після придбання «Абрамсів», у Польщі буде на озброєнні три види танків – на додачу до пострадянських Т72 і німецьких «Леопардів».
Abrams відомі як «незнищенні танки». Проте, як зазначає RMF24, у США ці танки використовуються на величезних просторах, яких у Польщі немає. Крім того, їхня вага становить до 70 тонн, що може ускладнити їх розміщення на схід від Вісли, оскільки у Польщі важко знайти мости такої потужності.
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