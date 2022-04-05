Танки Abrams називають незнищенними, вони важать до 70 тонн

Міністерство оборони Польщі підписало контракт на закупівлю 250 американських танків Abrams M1A2 обсягом 20 млрд злотих (понад 4 млрд євро), що є найбільшим контрактом на закупівлю озброєння для польської армії, повідомляє у вівторок, 5 квітня, RMF24.

Ще в липні 2021 року Польща надіслала відповідний запит США. У жовтні міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що танки будуть розміщуватися на сході країни. У лютому продаж танків схвалили у Держдепі і врешті у березні – в Конгресі США.

Міністр оборони Маріуш Блащак повідомив про останню крапку у процедурі – підписання контракту Польщею.

«Пізніше цього року 28 “Абрамсів” будуть доставлені нашим військовим і зможе початися тренування польських танкістів. Поставка завершиться у 2026 році», – повідомив він.

Minister @mblaszczak zatwierdził umowę na zakup 250 czołgów #Abrams SEP V3. Nowoczesne czołgi Abrams trafią do jednostek rozmieszczonych we wschodniej części Polski, na wschodnią flankę NATO. @Zelazna_Dywizja. pic.twitter.com/4ZNkS5mQmc — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) April 5, 2022

Таким чином, після придбання «Абрамсів», у Польщі буде на озброєнні три види танків – на додачу до пострадянських Т72 і німецьких «Леопардів».

Abrams відомі як «незнищенні танки». Проте, як зазначає RMF24, у США ці танки використовуються на величезних просторах, яких у Польщі немає. Крім того, їхня вага становить до 70 тонн, що може ускладнити їх розміщення на схід від Вісли, оскільки у Польщі важко знайти мости такої потужності.