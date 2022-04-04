Союзники України анонсували транспортну блокаду Росії

На запит Міністерства інфраструктури України від 29 березня Польща, Латвія, Литва та Естонія почали процес повної ізоляції від Росії. Про це повідомляє заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

«Минулого тижня ми офіційно звернулись до наших колег з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з РФ та РБ. Дякуємо усім міністрам транспорту перелічених країн. Реакція миттєва. Чекаємо остаточного результату», – написав Мустафа Найєм у Facebook.

За його словами, коли рішення запрацює, а це через 48-72 години, кордони з РФ та Білорусією будуть повністю закриті і всі транспортні перевезення стануть неможливими.

Нагадаємо, що вже 21 країна ЄС закрила свій повітряний простір для російських літаків. Низка країн закрила також свої порти для російських суден.