Литва з початку квітня повністю припинила імпорт газу з Росії, ставши першою країною ЄС, що пішла на такий крок. Це було зроблено у відповідь на енергетичний шантаж з боку Росії і війну, яку Росія розв’язала в Україні, йдеться в заяві Міністерства енергетики Литви, яку в суботу, 2 квітня, процитував литовський сайт Delfi.

«Ми перша країна Європейського Союзу серед країн-постачальників “Газпрому”, яка досягла незалежності від постачання російського газу, і це результат довгострокової послідовної енергетичної політики та своєчасних інфраструктурних рішень», – заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс.

У відомстві повідомили, що з початку квітня литовська газотранспортна система не імпортувала газу з РФ. Це підтверджують і дані оператора Amber Grid: згідно з ними, на 2 квітня імпорт російського газу до Литви через інтерконектор з Білоруссю був нульовим.

Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту на термінал скрапленого природного газу у Клайпеді. За розрахунками, надалі цього має бути достатньо.

За потреби, газ можуть перекачувати також з Латвії, а з 1 травня - через інтерконектор з Польщею.

«Починаючи з цього місяця у Литві більше не буде російського газу. Багато років тому моя країна прийняла рішення, які нині дозволяють нам без “болю” розірвати енергетичні зв’язки з агресором. Якщо ми змогли – решта Європи також зможе», – прокоментував відмову від російського газу президент Литви Гітанас Науседа, повідомила «Європейська правда» з посиланням на LRT..

Литва – серед країн, які найактивніше просувають у Євросоюзі нафтове й газове ембарго проти Росії.

Нагадаємо, Росія вимагає від європейських країн пллатити їй за газ у рублях.