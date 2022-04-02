Європейські країни здійснюють оплату за постачання російських енергоносіїв через «Газпромбанк», який не був відключений від SWIFT і через який здійснюються закупівлі військової техніки та засобів для 47 танкової дивізії російської армії, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією воєнної розвідки, через російські «Промсвязьбанк» та «Газпромбанк» здійснюються закупівлі безпілотників, комплектуючих для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії (Муліно).

У повідомленні зазначається, що «Промсвязьбанк» 12 березня потрапив у перелік установ, відключених від системи SWIFT.

«Щодо “Газпромбанку”, то санкції проти нього ввела тільки Велика Британія. Цей банк є головною установою, через яку європейці здійснюють оплату за постачання російських енергоносіїв», – повідомили розвідники.

Зазначимо, що 31 березня президент Росії Владімір Путін підписав указ, який регулює торгівлю газом з «недружніми» країнами тільки за російські рублі. За словами путіна, для оплати газу західні країни мають відкрити рублеві рахунки в російських банках. Відмову покупців газу з «недружніх» країн оплачувати їх у рублях росія вважатиме порушенням контрактів. За даними ЗМІ, уповноваженим банком для відкриття рублевих рахунків призначено «газпромбанк», зазначає «Укрінформ».