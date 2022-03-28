У понеділок, 28 березня, міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек повідомив, що країни G7 погодились відхилити вимогу Росії платити за російський газ у рублях. Про це повідомляє The Washington Post.

Роберт Хабек сказав журналістам, що з відмовою від оплати за російський газ у рублях погодили усі міністри країн G7. До G7 входить Франція, Німеччина, Італія, Японія, США, Великобританія та Канада.

«Оплата в рублях неприпустима», – наголосив Хабек, додавши, що влада готова до усіх майбутніх сценаріїв розвитку подій.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи зможе Росія скоротити постачання природного газу європейським споживачам, якщо влада відмовиться від оплати в рублях, речник Кремля Дмитро Пєсков сказав: «Ми явно не збираємося постачати газ безкоштовно».

Нагадаємо, що нещодавно президент РФ Владімір Путін висунув ультиматум про продаж газу «недружнім країнам» за російські рублі. «Недружніми» є ті країні, що запровадили санкції через військове вторгнення в Україну.

Голова Офісу президента України вважає, що рішення Росії перевести розрахунки за газ у рублі – це спроба укріпити рубль і оголосити економічну війну ЄС.