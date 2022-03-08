Джо Байден повідомив про рішення зупинити поставки нафти з РФ до США

Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні. Про це повідомив президент США Джо Байден у вівторок, 8 березня.

Джо Байден повідомив, що рішення про відмову від російської нафти підтримав Конгрес США і він сподівається, що й усі американці також.

«Ми блокуємо усю російську нафту та газ. Це означає, що російської нафти більше не буде в портах США», – сказав Джо Байден.

Він також повідомив, що консультувався з європейськими партнерами перш ніж приймати це рішення, і розуміє, що частина з країн Європи не зможе запровадити такі ж кроки, як США.

«Сполучені Штати виробляють набагато більше нафти всередині країни, ніж вся Європа та всі європейські країни разом», – зазначив Байден.

За словами Байдена, економіка США теж постраждає від цих санкцій, але він готовий на це піти заради «захисту свободи». Він також заявив, що американці підтримують Україну і не готові фінансувати війну, яку розпочав Путін.

Байден наголосив, що США продовжать підтримувати українців та закликав Конгрес підтримати пакет допомоги для України у розмірі 12 млрд доларів.

До слова, уряд Великої Британії також заявив про намір припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року. Таке рішення в Британії ухвалили 8 березня, повідомляє ВВC.

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