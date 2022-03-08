Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина хоч і засуджує напад Росії на Україну, але не підтримує санкції проти Москви щодо заборони імпорту російських енергоресурсів. Про це повідомляє CNN.

«Хоча ми засуджуємо збройний наступ Росії й засуджуємо війну, ми не дозволимо, щоб угорські сім'ї розплачувалися за війну, і тому санкції не повинні поширюватися на сферу видобутку нафти і газу», – сказав Орбан.

За його словами, поширення санкцій на російський енергетичний сектор стане «непропорційно великим тягарем» для Угорщини.

Більшість угорського імпорту нафти та природного газу надходить з Росії, і 90% угорських сімей опалюють свої будинки газом, сказав Орбан.

Він наголосив, що угорська економіка «просто не може функціонувати» без російської нафти та газу.