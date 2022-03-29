За неофіційною інформацією, Росавіація втратила затверджені програми навчання авіаційного персоналу

Хакери міжнародної спільноти Anonymous повідомили, що здійснили кібератаку серверів управління цивільної авіації Росії. З серверів стерли усі документи, файли, дані реєстрації літаків та листи. Після цього втручання Росавіація перейшла на паперовий документообіг.

«Потужна кібератака на сервери Управління цивільної авіації Росії: немає більше даних і резервного копіювання. Загалом було стерто близько 65 терабайт даних», – повідомили 29 березня Anonymous у своєму Twitter.

Powerful cyber attack on Russia’s Civil Aviation Authority servers: no more data nor back-up.

Tango Down: https://t.co/oesHmpe7LW <-- (งツ)วhttps://t.co/oOxqpWmcNz — Anonymous (@YourAnonNews) March 29, 2022

Офіційний сайт Росавіації також не працює. Росія не коментує хакерську атаку.

«Офіційно Російська Федерація нічого не підтверджує, але звинувачує тимчасову відсутність доступу до інтернету та несправність системи електронного документообігу Росавіації, яку вони перевели на паперову версію: обмін інформацією здійснюватиметься через Канал AFTN (для термінових коротких повідомлень) і пошту», – повідомляє Aviation24.

Скріншот повідомлення директора Росавіації Алєксандра Нерадька

Повідомляється, що кібератака Росавіації відбулася в суботу вранці. Збій підключення до документообігу - у понеділок. Російські ЗМІ повідомляють, що Росавіація втратила списки викладачів та затверджені програми навчання авіаційного персоналу.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам. Крім того, Anonymous повідомили, що ті міжнародні компанії, які продовжують вести свою діяльність на території РФ, стануть їхніми «мішенями».