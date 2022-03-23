Хакери обіцяють оприлюднити впродовж 48 годин 35 тис. файлів із секретними угодами банку

Міжнародна хакерська група Anonymous заявила, що зламала базу даних Центробанку Росії. Про це йдеться у повідомленні хакерів у Twitter.

Як повідомляється, понад 35 тис. файлів Центробанку Росії із секретними угодами буде оприлюднено протягом 48 годин.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp — Anonymous TV (@YourAnonTV) March 23, 2022

Зауважимо, що Центральний банк РФ (Банк Росії) є головним емісійним та грошово-кредитним інститутом держави-агресорки.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам.

З того часу їм вдалось втрутитись в роботу десятків державних сайтів РФ, пропагандистських ЗМІ і злити у відкритий доступ кільках баз з особистими даними військових.

Крім того, Anonymous повідомили, що ті міжнародні компанії, які продовжують вести свою діяльність на території РФ, стануть їхніми «мішенями». Хакери опублікували файл із логотипами 41 компанії, які й надалі працюють у РФ, і надало їм 48 годин на призупинення бізнесу на території держави-агресорки.

Зауважимо, що хакери вже частково виконали свою обіцянку, опублікувавши базу даних найбільшої у світі харчової компанії Nestle, яка відмовилася йти з ринку Росії попри війну в Україні.