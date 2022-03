Хакерське угруповання Anonymous повідомило у Twitter, що ті міжнародні компанії, які продовжують вести свою діяльність на території РФ, стануть їхніми «мішенями».

Хакери опублікували файл із логотипами 41 компанії, які й надалі працюють у РФ, і написали відповідне звернення.

«Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії, сплачуючи податки до бюджету злочинного режиму Кремля: Вийдіть з Росії! Ми даємо вам 48 годин на роздуми та вихід з РФ, інакше ви опинитесь під нашим прицілом!», – йдеться у їхньому повідомленні.

Press Release: We call on all companies that continue to operate in Russia by paying taxes to the budget of the Kremlin's criminal regime: Pull out of Russia! We give you 48 hours to reflect and withdraw from Russia or else you will be under our target! #Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/7HO9UzeBoc