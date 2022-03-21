Хакери дали компаніям 48 годин, аби заявити про свій вихід з російського ринку

Хакерське угруповання Anonymous повідомило у Twitter, що ті міжнародні компанії, які продовжують вести свою діяльність на території РФ, стануть їхніми «мішенями».

Хакери опублікували файл із логотипами 41 компанії, які й надалі працюють у РФ, і написали відповідне звернення.

«Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії, сплачуючи податки до бюджету злочинного режиму Кремля: Вийдіть з Росії! Ми даємо вам 48 годин на роздуми та вихід з РФ, інакше ви опинитесь під нашим прицілом!», – йдеться у їхньому повідомленні.

Press Release: We call on all companies that continue to operate in Russia by paying taxes to the budget of the Kremlin's criminal regime: Pull out of Russia! We give you 48 hours to reflect and withdraw from Russia or else you will be under our target! #Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/7HO9UzeBoc — Anonymous TV (@YourAnonTV) March 20, 2022

Нагадаємо, що 28 лютого хакери провели велику атаку на сайти російських ЗМІ, зокрема: пропагандистське агентство ТАСС, газета «Известия», видання Forbes.ru, «Фонтанка». На них були розміщені повідомлення із закликом «припинити це божевілля» та «не відправляти своїх синів та чоловіків на вірну смерть».

До слова, найбільша у світні компанія-виробник харчових продуктів Nestle не буде виходити з російського ринку, адже вважає роботу там етичною, попри збройну агресію Росії в Україні.