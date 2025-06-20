Будівництво житлового комплексу «9 район» триває на виїзді з Мукачева

У п’ятницю, 19 червня, на засіданні архітектурно-містобудівної ради в Мукачеві презентували коригування ДПТ на вул. Об’їзній, 31. Забудовники планують звести тут багатоповерхівки на 980 квартир з дитсадком та паркінгом на 376 автомобілів.

Йдеться про територію, площею 4,6 га, на виїзді з Мукачева у напрямку села Верхній Коропець. Тут триває будівництво житлового комплексу «9 район».

За інформацією «ЛУН», 4 багатоквартирні будинки вже зведено, ще 15 – запроєктовано. Вартість однокімнатної квартири стартує від 1,5 млн грн. Забудовник – компанія «Голдіс Буд», що належить бізнесменам з Хмельницького Сергію Сажієнку та Руслану Лещишину.

«Передбачено зведення багатоквартирних будинків у дві черги: перша – 13 секцій на 5 поверхів, друга – 9 секцій на 7-9 поверхів. Загалом планується 980 квартир для приблизно 2351 мешканця. Проєктом передбачено облаштування 376 паркомісць та 10 вбудованих гаражів», – зазначили в Управлінні архітектури та містобудування Мукачівської міської ради.

Члени архітектурно-містобудівної ради запропонували забудовнику розглянути варіант будівництва підземного паркінгу та доопрацювати питання інженерної інфраструктури, зокрема систем водопостачання. Після усунення недоліків проєкт коригування ДПТ на вул. Об’їзній, 31 у Мукачеві винесуть на повторний розгляд.