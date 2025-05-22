Йдеться про територію позаду магазину «Фокстрот» і кола, де раніше стояв танк

На архітектурно-містобудівній раді Мукачева розглянули ескіз детального плану території, обмеженої вулицями Миру – Павла Стеця – Юрія Оробця. За задумом власника близько 4 га землі – ТОВ «Грейт сіті» – на місці старих промислових будівель можна звести житловий комплекс з підземним паркінгом.

Йдеться про територію за кількасот метрів від автовокзалу на вул. Миру, позаду магазину «Фокстрот» і кола, де раніше стояв танк. За проєктом архітектора Олександра Микуляка, тут планують збудувати квартал з комплексу будівель, висотою до 21 м.

Окрім багатоквартирних житлових будинків, планується розміщення закладів громадського призначення, а також вбудованого дитячого садка на 85 місць. Серед проєктованих будівель, житлові секції на 84 квартири поблизу історичних будівель, які передбачено реставрувати та перепрофілювати під житлові й громадські об’єкти та зблоковані житлові секції на 369 квартир уздовж вулиці Павла Стеця, які поєднуються в єдиний комплекс із двоповерховими громадськими спорудами. Також передбачено підземний паркінг площею близько 9 тис. м² на 286 паркомісць.

Майбутні багатоповерхівки позначені світлокоричневим кольором (натисніть для збільшення)

«Прийнято пропозицію продовжити розгляд та затвердження містобудівної документації після законодавчого врегулювання питання щодо можливості зміни цільового призначення земельних ділянок відповідно до п. 6-3 Прикінцевих положень, які набрали чинності з 1 січня 2025 року», – зазначили 20 травня в Управлінні архітектури та містобудування Мукачівської міської ради.

Нагадаємо, в Україні набув чинності Закон №711 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель». Згідно з ним, щоб змінити цільове призначення землі або виділити ділянку під забудову, громада відтепер має керуватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади або актуальним, а не застарілим генпланом населеного пункту. На думку нардепів, це має покласти край «кишеньковим» ДПТ в інтересах окремих будівельних компаній у змові з місцевою владою.

Розробити детальний план території, обмеженої вулицями Миру – Павла Стеця – Юрія Оробця ТОВ «Грейт сіті» дозволили депутати Мукачівської міської ради на сесії у вересні 2024 року. Наразі 3,8 га землі компанії призначені для розміщення та експлуатації будівель та споруд підприємств промисловості.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Грейт сіті» зареєстроване у Мукачеві в лютому 2024 року зі статутним капіталом 149 тис. грн. Компанія, що займається будівництвом та орендою нерухомості, належить місцевій підприємиці Вікторії Бердишевій.