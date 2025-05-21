Проєкт ВКБ «Будімпекс» розглянули на засіданні архітектурно-містобудівної ради

Виробничо-комерційне підприємство «Будімпекс» представило архітектурно-містобудівній раді Мукачева концепцію забудови своєї промислової зони. За проєктом, тут планують звести п’ять 8-поверхівок на 157 квартир з паркінгом та спортивним комплексом.

Як повідомили в Управлінні архітектури та містобудування Мукачівської міської ради 21 травня, йдеться про забудову земельної ділянки між вулицями Ілони Зріні та Берегівською, де нині розташована виробнича база ВКБ «Будімпекс».

Концепція архітектора Романа Гульпи передбачає будівництво на території промзони сучасного житлового кварталу з п’яти 8-поверхових будинків на 157 квартир. До складу кварталу входитиме спортивний комплекс площею 710 м², дитячі та відпочинкові майданчики вбудовані комерційні приміщення та паркінг. Проєктом також передбачено озеленення понад 3 тис м², включно з еко-зонами та терасами.

За проєктом архітектора Романа Гульпи планують звести п’ять 8-поверхівок на 157 квартир з паркінгом та спортивним комплексом

Архітектурно-містобудівна рада рекомендувала «Будімпекс» узгодити концепцію з існуючої забудовою, врахувати ДПТ сусіднього кварталу, обмеженого вулицями Ілони Зріні та Тараса Шевченка, а також розробити схему планувальних обмежень з урахуванням матеріалів історико-архітектурного опорного плану та діючих державних будівельних норм. Тільки після цього проєкт може бути винесений на розгляд депутатів.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ВКБ «Будімпекс» зареєстроване в Мукачеві у 1996 році і займається будівельними роботами та виробництвом дерев'яних конструкцій і столярних виробів. Власницею компанії є місцева підприємиця Вікторія Софілканич.