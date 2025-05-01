На засіданні архітектурно-містобудівної ради розглянули звернення для 4 черги будівництва

У Мукачеві на вул. Ілони Зріні, 67 починають четверту чергу будівництва. Загалом на території колишнього банно-прального комбінату детальним планом передбачено зведення шести багатоповерхівок.

Ділянка розташована між вулицями Ілони Зріні та Тараса Шевченка, які сполучають історичний центр Мукачева з його периферією та спрямовані до замку «Паланок». За 2 км проходить траса Київ – Чоп, а за 1,2 км – залізничні колії.

За детальним планом, розробленим у 2024 році, на 1,7 га землі, де розташовані аварійні будівлі котельні та виробничі споруди ремонтно-механічного цеху, заплановане будівництво шести багатоповерхівок на 360 квартир та підземний паркінг на 176 автомобілів. Територією проходять мережі водопроводу, каналізації, газу, електромереж та ліній зв’язку.

«Детальним планом визначено шість черг будівництва. На три з них вже видані містобудівні умови. На засіданні архітектурно-містобудівної ради 29 квітня розглядали звернення для четвертої черги. Гранична висота будівлі – 33 метри», – розповіли ZAXID.NET в Управлінні архітектури та містобудування Мукачівської міської ради 1 травня.

Окрім будівництва багатоповерхівок, у новому житловому комплексі на вул. Ілони Зріні передбачені дитячі майданчики та велопарковки. Перші поверхи висоток використовуватимуть під комерцію та громадські заклади – дитсадки, медзаклади та підприємства побутового обслуговування.

За інформацією ЛУН, житловий комплекс на вул. Ілони Зріні носитиме назву Budapest Dream. Висотки зводить компанія «КомфортБудПлюс», що належить бізнесменці з Хмельниччини Ірини Домбровській. Вартість квадратного метра у першій секції, введеній в експлуатацію, складає 1300 доларів.