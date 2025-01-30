У кварталі між вулицями Митрополита Володимира та Петра Лінтура зведуть 2 багатоповерхівки

На вулиці Митрополита Володимира в Мукачеві збудують дві багатоповерхівки і торгівельно-розважальний центр з підземним паркінгом. У житловому комплексі передбачили дитячий ігровий майданчик та відпочинкову зону для дорослих.

Площа майбутнього ЖК становитиме майже гектар. Наразі тут триває будівництво семиповерхівки, яке на своїй ділянці зводить компанія «Комфортбуд М».

Як повідомили ZAXID.NET в Управлінні архітектури та містобудування Мукачівської міської ради 30 січня, після затвердження детального плану, який розширить територію забудови за рахунок приватних земельних ділянок, у кварталі між вулицями Митрополита Володимира та Петра Лінтура також зведуть секцію будівель змінної поверховості (від 7 до 4 поверху – ред.) і торгово-розважальний центр.

Детальний план забудови розглянуть на громадських слуханнях

Будинки об’єднають спільним підземним паркінгом на 140 автівок, який слугуватиме також протирадіаційним укриттям. Загалом у житловому комплексі зведуть 104 квартири і облаштують його дитячим майданчиком, велопарковкою та зоною для відпочинку і фізкультури для дорослих.

Громадські слухання з презентацією проєкту детального плану території во вулицям Митрополита Володимира та Петра Лінтура пройдуть з 31 січня у приміщенні мукачівського Центру громадськості та національних культур.