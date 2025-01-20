Квадратний метр нерухомості у Residence City стартує від $1150

На вулиці Святого Флоріана у Мукачеві збудують 8 багатоповерхівок з підземним паркінгом та приватним дитсадком. П’яти- і шестиповерхові будинки елітного класу зводитиме львівська компанія «Інтел Девелопмент Груп».

Житловий комплекс, площею 5 тис. м2, розташують поблизу річки Латориця між вулицями Рауля Валленберга, Небесної Сотні та Набережною Незалежності.

Детальний план цієї території розробили у 2023-2024 роках за зверненням власників ділянок – мукачівських компаній «Мічурін та партнери» і «К8Е». За планом, окрім багатоповерхівок на вулиці Святого Флоріана, тут зведуть також апартготель.

16 січня архітектурно-містобудівна рада Мукачева погодила «Інтел Девелопмент Груп» ескізи восьми багатоквартирних житлових будинків, з вбудованими приміщеннями громадського призначення, зокрема дошкільним закладом «Центру розвитку дитини», та підземним паркінгом.

У мешканців житлового комплексу буде приватний дисадок

Очікується, що в елітному кварталі під назвою Residence City проживатиме понад 700 мешканців, підземний паркінг передбачать для 350 автомобілів.

На сайті «Інтел Девелопмент Груп» зазначили, що «концепція клубного містечка закритого типу забезпечить мешканцям високий рівень комфорту та захищеності», та анонсували розміщення на території SPA-комплексу, тренажерного залу, басейнів, дитячих та спортивних майданчиків та зони барбекю. Квадратний метр нерухомості у Residence City стартує від 1150 доларів.

Додамо, що ТОВ «Інтел Девелопмент Груп» зареєстроване на вулиці Героїв УПА у Львові у квітні 2023 року. Серед засновників компанії Зеновій Добрянський, Володимир Гадзіна, Іван Чапляк, Олексій Гайда та Андрій Демус. Останні двоє володіють фірмою «Фірмою Інтербуд», яка збудувала новий офіс поліції у Львові.

У Львові «Інтел Девелопмент Груп» звела житлові комплекси на вул. Братів Міхновських, 18, на вул. Мечникова, 39-А і 39-Б, на вул. Щеповій, 17, ЖК Сихівська околиця на вул. Антонича, 17 та інші.