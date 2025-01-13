Тендер на реконструкцію площі біля залізничного вокзалу Мукачева оголошували 4 рази

Мукачівська міська рада уклала договір з ПП «Карпат-Буд» на виконання робіт з реконструкції привокзальної площі міста, вартістю 15,6 млн грн. У 2024 році після втручання БЕБ з цією компанією розірвала договір Великобийганська сільська рада.

ПП «Карпат-Буд» став єдиним учасником торгів, оголошених управлінням будівництва та інфраструктури Мукачівської міськради. Як повідомили в мерії 13 січня, з переможцем аукціону вже уклали договір.

«Сума контракту склала 15,6 млн грн. Технічні характеристики та вартість робіт затверджені на основі проєктно-кошторисної документації, яка отримала позитивний експертний висновок виданий ТОВ «Екоекспертиза», – зазначили в Мукачівській міськраді.

Нагадаємо, у 2024 році Мукачівська міська ради 4 рази оголошувала тендер на реконструкцію площі біля залізничного вокзалу і торги не відбувалися через те, що в них не брав участі жоден учасник.

Переможець закупівлі – підприємство «Карпат-Буд» у 2011 році допустило загибель трьох працівників під час демонтажу крану на території Свалявського лісокомбінату. На цю кримінальну справу у серпні 2024 року звернуло увагу Бюро економічної безпеки після того, як «Карпат-Буд» виграло тендер з будівництва будинку трауру у селі Дийда Берегівського району з очікуваною вартістю 2,4 млн грн. Після листа з БЕБ Великобийганська сільська рада скасувала закупівлю.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, ПП «Карпат-Буд» зареєстроване в Мукачеві у 2002 році з мільйоном гривень статутного капіталу. Власником підприємства є Галина Голод.

Реконструкція привокзальної площі у Мукачеві передбачає демонтаж старої кам’яної бруківки з проїжджої частини і заміну її на асфальтове покриття. Тротуари мають викласти новою бруківкою, а біля входу в залізничний вокзал розмістити дві велосипедні стоянки на 15 паркомісць. На площі влаштують кругову розв’язку з кільцем, проведуть благоустрій та встановлять вуличне освітлення.