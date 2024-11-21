Мерія Мукачева оголосила новий тендер з реконструкції привокзальної площі на 15 млн грн
Площу почали ремонтувати на початку 2022 року
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Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради вчетверте оголосило тендер на реконструкцію площі біля залізничного вокзалу. Вартість закупівлі – 15,6 млн грн.
Як повідомили в Мукачівській міськраді 21 листопада, у попередніх трьох торгах, які провели у 2024 році, не взяв участі жоден учасник. Новий аукціон відбудеться 5 грудня 2024 року о 15:23. Загалом на реконструкцію площі на перехресті вулиць Вокзальна – Михайла Лучкая – Ярослава Мудрого плануються спрямувати 15 млн 670 тис. грн, з них – 1,5 млн грн у 2024 році.
Проєктом реконструкції привокзальної площі в Мукачеві передбачено демонтаж старої кам’яної бруківки з проїжджої частини і заміна її на асфальтове покриття. Тротуари мають викласти новою бруківкою, а біля входу в залізничний вокзал розмістити дві велосипедні стоянки на 15 паркомісць. На площі влаштують кругову розв’язку з кільцем, проведуть благоустрій та встановлять вуличне освітлення.
Нагадаємо, проєкт реконструкції привокзальної площі Мукачева схвалили у квітні 2021 року, а за два місяці провели тендер на 10 млн грн, яке виграло місцеве підприємство «П.К. Плюс М». Роботи почалися на початку 2022 року із заміни водопровідних мереж та комунікацій. З початком повномасштабного вторгнення РФ, міськрада розірвала угоду з підрядником через відсутність можливості оплачувати з бюджету капітальні видатки.