Ескізний проект нового автовокзалу у Мукачеві

У четвер, 4 липня, на сесії Мукачівської міської ради прийняли рішення про розроблення детального плану території у селі Лавки. Тут планують збудувати нову автостанцію, АЗС та заклади харчування.

Площа території – понад 7 гектарів. Вона належить фермерському господарству «Червона гора». За рішенням депутатів міськради, підприємство фінансуватиме розробку детального плану, щоб змінити цільове призначення земельних ділянок – із категорії земель с/г призначення у житлову та громадську забудову.

«Строк проведення підготовчих процедур розроблення детального плану встановлено до 30 серпня 2024 року. Після розроблення детального плану будуть проведені громадські слухання», – зазначили у прес-службі Мукачівської міськради.

На новій території, що знаходиться на околиці міста, поруч з трасою «Мукачево-Львів», планують звести нову автостанцію, АЗС, заклади харчування та облаштувати зону відпочинку.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, власником ФГ «Червона гора», на території якої збудують автовокзал, є колишній помічник Віктора Балоги та засновник кількох компаній, які входять до сфери бізнес-інтересів родини нардепа Василь Попп.

Наразі автостанція у Мукачеві розташована на вулиці Юрія Чорі і обслуговується ПрАТ «Закарпатавтотранс», найбільшими акціонерами якого є Наталія Кречко та дружини мера Ужгорода Влада Андріїв та його брата – депутата Закарпатської обласної ради – Наталія Андріїв. Окрім Мукачева, «Закарпатавтотранс» орендує землю під автостанції ще у 15 населених пунктах області.