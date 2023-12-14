Бюджет Мукачева буде меншим через вилучення військового ПДФО

У четвер, 14 грудня, на сесії Мукачівської міської ради схвалили бюджет громади на 2024 рік. У наступному році він складе 1,48 млрд грн, що майже удвічі менше кошторису 2023 року.

Як повідомили у Мукачівській міській раді, бюджет 2024 року буде меншим через вилучення з його дохідної частини військового ПДФО.

«Дохідна частина бюджету порівняно з 2023 роком буде зменшена на 1 млрд 110,2 млн грн, або на 42,6%. Втім, захищені статті та усі важливі програми будуть забезпечені. Зокрема, це програми підтримки важкохворих жителів громади, родин полеглих захисників та дітей Героїв, освітня галузь, програми підтримки наших спортсменів та обдарованих дітей», – інформує Мукачівська міська рада.

У 2024 році найбільше коштів Мукачівська міська рада спрямує на освітню галузь. 734 млн грн піде на зарплату освітянам, 60 млн грн – на опалення і електропостачання шкіл та дитсадків і 35 млн грн – на харчування пільгової категорії школярів та дошкільнят. На медичну галузь виділять 42 млн грн, на соціальний захист населення – 48 млн грн, на культуру та мистецтво – 45,5 млн грн, на спорт міста – майже 24 млн грн, на житлово-комунальне господарство – понад 165 млн грн.

Нагадаємо, у 2023 році у відсотковому відношенні бюджетних видатків на фінансування сектору оборони міська рада Мукачева витрачала найбільше з-поміж усіх міст України, загалом перерахувавши на підтримку захисників 1,2 млрд. гривень.