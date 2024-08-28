Тендер виграло підприємство «Карпат-Буд», яке в 2011 році допустило загибель трьох працівників під час демонтажу крану

Працівники БЕБ Закарпаття відмовили місцеву сільраду проводити тендер на будівництво будинку трауру за 2,4 млн грн. Сталося це після того, як переможцем закупівлі стало підприємство «Карпат-Буд», яке в 2011 році допустило загибель трьох працівників під час демонтажу крану на території лісокомбінату.

У Територіальному управління БЕБ у Закарпатській області замовника робіт не називають, але за даними Prozorro йдеться про Великобийганську сільську раду, яка 7 серпня скасувала закупівлю з будівництва будинку трауру у селі Дийда Берегівського району з очікуваною вартістю 2,4 млн грн. Переможцем тендеру стало ПП «Карпат-Буд».

«Переможець торгів не надав документи для підтвердження кваліфікаційних вимог. Крім того, посадова особа компанії раніше була засуджена за неправомірний допуск працівників до виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до їх загибелі», – розповіли в Бюро економічної безпеки.

Після листа з БЕБ сільрада скасувала рішення про визнання ПП «Карпат-Буд» переможцем тендерної закупівлі.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, ПП «Карпат-Буд» зареєстроване в Мукачеві у 2002 році з мільйоном гривень статутного капіталу. Власником підприємства є Галина Голод.

У 2011 році посадовців ПП «Карпат-Буд» визнали винними у загибелі 3-х працівників під час демонтажу 99-тонного крану на території колишнього Свалявського лісокомбінату. Загиблі не пройшли інструктаж та перевірку знань з охорони праці, а підприємство не мало права на виконання цих робіт.