На реконструкцію будівлі клубу для розміщення переселенців планували витратити 8,8 млн грн

Працівники БЕБ Закарпаття відмовили місцеву сільраду проводити тендер на реконструкцію будівлі клубу для розміщення внутрішньо переміщених осіб вартістю 8,8 млн грн. Сталося це після того, як сільрада відхилила учасника аукціону з найвигіднішою пропозицією.

У Територіальному управління БЕБ у Закарпатській області замовника робіт не називають, але за даними Prozorro йдеться про Оноківську сільську раду, яка 12 квітня відмінила закупівлю реконструкції будівлі клубу на вулиці Головній, 106 для розміщення внутрішньо переміщених і евакуйованих осіб, очікуваною вартістю 8,8 млн грн. Під час цього тендеру, сільрада відхилила учасника з найвигіднішою пропозицією – ТОВ «Уж-Строй» та розглядала переможцем наступну компанію – ТОВ «Варм Хаус».

«Аналітики БЕБ дослідили відповідність критеріям тендерної документації учасника, якого визначили переможцем. За результатами аналізу встановлено, що підприємство не відповідає визначеним кваліфікаційним критеріям тендерної закупівлі. Зокрема, в нього відсутні працівники відповідної кваліфікації, які мали необхідні знання та досвід для надання послуг з реконструкції будівлі», – зазначили у БЕБ.

Після рекомендації правоохоронців Оноківська сільська рада відмовилася від укладання договору та відмінила тендерну закупівлю.