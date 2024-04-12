Після листа з БЕБ комунальне підприємство відмовилося від укладання договору

Аналітики Бюро економічної безпеки виявили ризикову закупівлю у системі Prozorro. Комунальне підприємство міської ради планувало замовити послуги з санітарної та формувальної обрізки дерев вартістю 3,2 млн грн. БЕБ виявило, що переможець тендеру не відповідає критеріям закупівлі і порекомендувало КП відмовитися від неї.

У Територіальному управління БЕБ у Закарпатській області підприємство не називають, але за даними Prozorro йдеться про КП «КШЕП» Ужгородської міської ради, яке 4 квітня відмінило закупівлю послуги з санітарної обрізки дерев в Ужгороді вартістю 3,2 млн грн.

12 квітня у БЕБ пояснили, що рекомендували комунальному підприємству скасувати тендер, тому що переможець не відповідав критеріям закупівлі.

«Переможець тендеру не підтвердив наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг, що є безумовною підставою для відхилення пропозиції учасника. З метою недопущення розтрати бюджетних коштів, аналітики БЕБ направили лист комунальному підприємству та рекомендували вжити заходів щодо усунення передумов неефективного використання коштів громади», – інформують у БЕБ.

Після листа з Територіального управління БЕБ у Закарпатській області КП «КШЕП» Ужгородської міської ради відмовився від укладання договору та відмінив тендерну закупівлю.