Екс-намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло

Печерський районний суд Києва вирішив зняти електронний браслет з митрополита Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Павла Лебедя. Про це у вівторок, 30 квітня, повідомив адвокат митрополита Микита Чекман.

«Рівно рік та один місяць… Нарешті сьогодні судовим рішенням було знято електронний браслет з намісника Лаври Вл Павла», – йдеться у повідомленні, опублікованому в Telegram.

За його словами, сторона захисту довела суду, що зняття браслета жодним чином не підвищує ризики і митрополит Павло не перешкоджає веденню кримінального провадження.

Як інформує «Суспільне» з посиланням на адвоката, наразі для митрополита залишаються всі обов'язки, які раніше на нього були покладені, крім носіння електронного браслету. Мова йде про здачу закордонного паспорту та явку на першу вимогу суду.

Нагадаємо, у квітні 2023 року СБУ оголосила митрополиту Павлу підозру за ч. 1 ст. 161 ККУ (розпалювання релігійної ворожнечі), а згодом – за ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдання агресії Росії). Суд відправив Павла Лебедя під домашній арешт, а в липні 2023 року змінив запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 33 млн грн.

9 серпня Павло Лебідь вийшов з-під арешту, оскільки за нього внесли заявлену заставу. В СБУ заявили, що звільнення митрополита з-під варти не вплине на справедливий розгляд справи.