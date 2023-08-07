Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла у СІЗО ще 14 липня

Колишнього намісника Києво-Печерської лаври, митрополита Української православної церкви Павла (Лебедя) випустили з-під варти. За нього внесли заставу у розмірі 33,3 млн грн. Про це у понеділок, 7 липня, у Telegram повідомив адвокат митрополита Микита Чекман.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва 14 липня змінив запобіжний захід митрополиту Павлу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою із правом на заставу. Одразу ж на сайті Української православної церкви оприлюднили реквізити, за якими почали збирати необхідну для застави суму. Заставу внесли близько 1000 парафіян, повідомив Чекман. Екс-намісник Києво-Печерської лаври пробув у СІЗО 24 дні.

Павло, після того, як його випустили із СІЗО, звернувся до братії та всіх вірян та подякував за підтримку.

Митрополита УПЦ МП Павла звільнили з-під варти — за нього внесли заставу в розмірі 33 млн гривень. pic.twitter.com/8bLck3jxzH — ҐРУНТ (@grntmedia) August 7, 2023

Нагадаємо, що Солом'янський райсуд Києва призначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу до 31 серпня. Митрополит УПЦ МП Павло перебував у Слідчому ізоляторі з 14 липня.

Настоятелю Києво-Печерської Лаври 13 липня оголосили нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу: заперечення збройної агресії РФ і порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно. СБУ також вручила підозру наміснику Лаври та митрополиту УПЦ МП за двома статтями кримінального кодексу: розпалювання міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію (ст. 436-2 ККУ).

У СБУ уточнили, Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора.

Крім того, намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) відкрито погрожував президенту України Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав «одержимим диявольським збісненням».