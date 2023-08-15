Екс-намісника Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) напередодні прооперували

Митрополитові Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) Павлу (Лебедю), якого напередодні прооперували в кардіологічному відділенні однієї з київських лікарень, поставили діагноз – гострий інфаркт міокарда. Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.

«За офіційною інформацією від закладу охорони здоров’я, Митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарда!», – написав Чекман.

Напередодні митрополита Павла терміново госпіталізували до однієї з лікарень Києва, де його прооперували.

Нагадаємо, що Соломʼянський районний суд 11 серпня продовжив строк дії особистих зобов'язань для Павла в межах терміну досудового розслідування, але не більше, ніж на два місяці. До двох місяців Павло Лебідь повинен носити електронний браслет та не покидати село, де розташований його маєток.

У квітні 2023 року СБУ оголосила митрополиту Павлу підозру за ч. 1 ст. 161 ККУ (розпалювання релігійної ворожнечі), а згодом – за ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдання агресії Росії). Суд відправив Павла Лебедя під домашній арешт, а в липні 2023 року змінив запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 33 млн грн.

7 серпня митрополита Павла звільнили з-під варти: за нього внесли заставу, сума якої сягала понад 33 млн грн.