Екс-намісника Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) нещодавно випустили з-під варти

Митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) прооперували у кардіологічному відділенні однієї із лікарень Києва. Про це у понеділок, 14 серпня, повідомив його адвокат Микита Чекман.

За його словами, митрополита госпіталізували терміново, йому провели оперативне втручання.

«Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання!», – повідомив адвокат в Telegram.

Нагадаємо, що Соломʼянський районний суд 11 серпня продовжив строк дії особистих зобов'язань для Павла в межах терміну досудового розслідування, але не більше, ніж на два місяці. До двох місяців Павло Лебідь повинен носити електронний браслет та не покидати село, де розташований його маєток.

У квітні 2023 року СБУ оголосила митрополиту Павлу підозру за ч. 1 ст. 161 ККУ (розпалювання релігійної ворожнечі), а згодом – за ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдання агресії Росії). Суд відправив Павла Лебедя під домашній арешт, а в липні 2023 року змінив запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 33 млн грн.

7 серпня митрополита Павла звільнили з-під варти: за нього внесли заставу, сума якої сягала понад 33 млн грн.