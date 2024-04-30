Віктор Данко у 2023 році заробив понад 1,5 млн грн

Голова Ужгородського міськрайонного суду Віктор Данко опублікував декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

Віктор Данко задекларував понад 1,5 млн зарплати у суді, ще близько 32 тис. грн він заробив, викладаючи в Ужгородському національному університеті. На банківському рахунку у судді 8,4 тис. грн. Ще 100 тис. доларів, 20 тисяч євро і 150 тис. грн він тримає готівкою.

Дружина голови Ужгородського міськрайонного суду Дана Данко задекларувала 89 тис. грн виплат по догляду за дитиною, 5 тис. грн соцвиплати в УжНУ та 3 тис. грн благодійної допомоги від угорської партії КМКС.

У неї залишаються 6 земельних ділянок, будинок в Ужгороді і 2 орендовані автомобілі – Audi Q7 2017 року і Toyota Camry 2021 року випуску. На додачу до них у 2023 році вона купила електрокар Mazda MX-30 2020 року випуску за 850 тис. грн.

Нагадаємо, Віктор Данко очолює Ужгородський міськрайонний суд з 2014 року.