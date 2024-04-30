Влада Норвегії збільшить допомогу Україні цього року на 7 млрд норвезьких крон (близько 633 млн доларів) до загальної суми 22 млрд крон. Про це у вівторок, 30 квітня, заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре, інформує «Радіо Свобода».

За його словами, збільшення допомоги є «питанням життя чи смерті для народу України».

«Це також питання безпеки і стабільності в Європі, а отже, і для Норвегії», – сказав Стьоре після зустрічі з лідерами опозиції.

На це вже відреагував президент України Володимир Зеленський, який висловив вдячність Норвегії за підтримку.

«Дуже важливо, що більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, що є нашим найвищим пріоритетом для захисту життя людей. Цінуємо незмінну підтримку з боку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб і готовність бути поряд із нами у вирішальний час», – написав Зеленський у соцмережі X.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Норвегія виділить 140 млн євро на закупівлю снарядів для України. Крім того, уряд Норвегії бере участь у морській коаліції, яку Норвегія очолює разом з Великою Британією. А також коаліції F-16, в межах якої Норвегія планує передати Україні винищувачі F-16 та провести навчання для технічного персоналу та українських пілотів.