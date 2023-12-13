Про це оголосили під час зустрічі Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Ґара Стьоре

Норвегія надасть Україні додаткові системи ППО NASAMS та фінансову й гуманітарну допомогу на суму 1,8 млрд доларів. Проц е повідомив у середу, 13 грудня, норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре під час прес-конференції із Володимиром Зеленським.

Анонс військової, фінансової та гуманітарної допомоги відбувся під час неанонсованого візиту президента України Володимира Зеленського на саміт Північних країн. Під час спільної прес-конференції прем’єр-міністр Норвегії повідомив, що до кінця поточного року країна виділить ще 800 млн доларів для України.

Загалом до кінця року планується надати Україні 1,8 млрд доларів. 1 млрд із них Норвегія виділить для допомоги і заробітної платні медсестрам, лікарям, вчителям та іншим робітникам. 800 млн підуть на гуманітарну допомогу.

Окрім того, Йонас Гар Стьоре анонсував передачу Україні додаткових систем ППО. Йдеться про норвезько-американські зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Точна кількість наданих установок ППО наразі невідома. Зазначається, що деякі з них передадуть зі складів Норвегії, а інші – замовлять у виробників.