Німеччина підтвердила, що у 2024 році подвоїть військову допомогу Україні з 4 до 8 млрд євро. Про це 11 грудня повідомила міністерка у європейських справах Анна Люрманн перед засіданням Ради ЄС з закордонних справ, пише «Укрінформ».

«Федеральна Республіка Німеччина збільшить наступного року вдвічі військову підтримку України – з 4 млрд євро до 8 млрд», – заявила Анна Люрманн.

Вона нагадала, що нинішній тиждень також є вирішальним, адже партнери хочуть відкрити переговори щодо членства України в ЄС. Позиція ФРН тут є дуже чіткою, зазначила Люрманн і додала, що «26 членів ЄС дуже згуртовані в тому, що хочуть початку таких переговорів», та висловила сподівання, що так і станеться попри позицію Угорщини.

До слова, 9 грудня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Росія руйнує безпеку в Європі, а тому Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України на тлі ослаблення підтримки іншими.

Згодом генеральний інспектор німецького Бундесверу генерал-лейтенант Карстен Броєр в інтерв’ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявив, що на тлі повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році та зростання виробництва російського озброєння Бундесвер має готуватися до оборони.

На питання, чи зможе Німеччина протистояти Росії в разі нападу на країни НАТО, генерал-лейтенант відповів, що країна не матиме альтернативи.