Олаф Шольц звинуватив Росію в руйнуванні світопорядку в Європі

Росія руйнує безпеку в Європі, а тому Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України на тлі ослаблення підтримки іншими. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на конференції Соціал-демократичної партії Німеччини у Берліні в суботу, 9 грудня, пише Deutsche Welle.

«Ця війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом. Тому важливо, щоб ми могли робити те, що необхідно протягом тривалого часу, а саме продовжувати підтримувати Україну в її оборонній кампанії», – сказав він.

Німеччина, за його словами, навіть повинна бути готова зробити ще більше, «якщо інші ослабнуть». Тож з німецького боку мають бути ухвалені рішення, «що ми в змозі це зробити». Він також однозначно заявив про свою підтримку подальшої військової допомоги Україні. Президент Росії Владімір Путін «не повинен очікувати, що ми відступимо».

Він заявив, що цим нападом Росія анулювала всі угоди останніх десятиліть про мир і безпеку в Європі, коли країни домовилися не змінювати європейські кордони за допомогою насильства.

«Я назвав це зміною епох, тому що цим нападом Росія скасувала всі угоди останніх десятиліть про мир і безпеку в Європі», – сказав він.

«Ми не хочемо жити у світі, де велика країна домінує і визначає, що відбувається в маленькій країні по сусідству, керує там, зокрема, внутрішньою політикою. Ми не хочемо, щоб маленькі країни боялися великих. Це і є мир і безпека в Європі», – додав канцлер Німеччини.

Нагадаємо, у жовтні президент США Джозеф Байден запросив у Конгресу 61,4 млрд доларів для України, але законодавці не домовилися про виділення грошей через спротив республіканців, які мають більшість у Палаті представників.